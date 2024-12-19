Главная » Новости Ростовской области

На Дону накрыли нарколабораторию и изъяли 3,5 кг мефедрона

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

В Ростовской области задержали двух молодых мужчин — жителей Ростова и Аксая, которые причастны к изготовлению и распространению наркотиков, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Новости Ростовской области

Так, 24-летний ростовчанин организовал нарколабораторию по производству мефедрона в одной из дворовых построек на территории арендованного частного домовладения в Красносулинском районе. Полицейские изъяли там почти 1,5 кг наркотиков, различное оборудование, канистры с прекурсорами и так далее.

Немного позже оперативники задержали второго подельника — 26-летнего жителя города Аксая, в обязанности которого входила перевозка и дальнейшее распространение «синтетики». Он был задержан  при попытке забрать из тайника партию мефедрона массой около 2 кг.

В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области заключили под стражу маньяка, нападавшего с ножом на людей.

Фото ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

наркотики новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru