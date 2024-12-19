На Дону накрыли нарколабораторию и изъяли 3,5 кг мефедрона

В Ростовской области задержали двух молодых мужчин — жителей Ростова и Аксая, которые причастны к изготовлению и распространению наркотиков, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Так, 24-летний ростовчанин организовал нарколабораторию по производству мефедрона в одной из дворовых построек на территории арендованного частного домовладения в Красносулинском районе. Полицейские изъяли там почти 1,5 кг наркотиков, различное оборудование, канистры с прекурсорами и так далее.

Немного позже оперативники задержали второго подельника — 26-летнего жителя города Аксая, в обязанности которого входила перевозка и дальнейшее распространение «синтетики». Он был задержан при попытке забрать из тайника партию мефедрона массой около 2 кг.

В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области заключили под стражу маньяка, нападавшего с ножом на людей.

Фото ГУ МВД по РО