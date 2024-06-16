На Дону наградили военных врачей

Накануне профессионального праздника медиков, который отмечается сегодня, 16 июня, военные врачи Ростовской области получили награды и поощрения.

По поручению главы региона Василия Голубева военврачей наградил его заместитель Вадим Артемов, сообщается на портале донского правительства.

Нагрузку, с которой вы сегодня справляетесь, можно смело сравнить с той, которая была у ваших старших товарищей в полевых госпиталях Великой Отечественной войны. Напомню, благодаря усилиям медработников во время Великой Отечественной войны 72% раненых бойцов возвращались в строй. Ваш трудовой подвиг столь же масштабен, каждый день вы совершаете настоящее чудо! — подчеркнул замгубернатора.

Только в прошлом году военными медиками клинического госпиталя принято более 77 тысяч военнослужащих. Более 60 специалистов медучреждения находятся в районах проведения СВО в составе хирургических реанимационных отделений, подвижных медицинских групп.

Военные медики умело сочетают профессионализм и умение принимать нестандартные решения, спокойствие и выдержку, напористость и тактичность, высокую работоспособность и требовательность к себе и коллегам, — отмечается в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Ростове открыт памятник медработникам, героически боровшимхся с новой коронавирусной инфекцией.

Фото donland.ru