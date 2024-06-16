В Ростовской области открыт памятник медикам, героически боровшимся с коронавирусной инфекцией

Накануне Дня медицинского работника, который отмечается сегодня, 16 июня, в Ростове-на-Дону открыли памятник, посвященный подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19.

С пандемией коронавирусной инфекции мир столкнулся в 2019 году. Медики оказались на передовой в борьбе с этим неизвестным заболеванием. В Ростовской области в лечении больных с COVID-19 было задействовано свыше 4,5 тысячи медицинских работников. Им удалось спасти жизни почти полумиллиона жителей региона, сообщает портал донского правительства.

Выполняя свой профессиональный долг, многие врачи, медсестры, санитарки, лаборанты переболели опасной инфекцией. Некоторых, увы, спасти не удалось.

За кратчайшее время всей системе здравоохранения: и органам управления, и медицинскому персоналу пришлось оперативно менять привычные алгоритм и график работы, решать порой невыполнимые задачи. На Дону работали 16 ковидных госпиталей, один из самых крупных (на 700 коек) — в ростовской клинической больнице №20. Именно на ее территории установлен памятник.

Медики, те, кто в то время был в больницах, поликлиниках, операционных, меньше всего думали о том, что совершают подвиг. Они делали свою работу, не задумываясь о последствиях. Тяжёлые условия того периода сплотили врачей и пациентов, показали нам, что надо быть добрее друг к другу, — отметил председатель общественного совета министерства здравоохранения Ростовской области Игорь Галеев.

Правительство Ростовской области, администрация Ростова-на-Дону, общественный совет Минздрава области и медицинское сообщество провели большую работу, чтобы увековечить память коллег.

Фото: donland.ru