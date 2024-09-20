На Дону началась подготовка к осеннему призыву

Осенняя призывная кампания в 2024 году стартует в Ростовской области 1 октября и продлится до 31 декабря.

На территории региона будут действовать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципалитетах, сообщает портал донского правительства.

Напомним, весной нынешнего года установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области задание по призыву граждан на военную службу выполнено полностью.

Одной из основных задач на данным момент является организация качественной подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России. Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамен Государственной инспекции безопасности дорожного движения до завершения призывной кампании.

«Также в рамках осеннего призыва будет усилен контроль за своевременным прохождением призывниками основного и дополнительного медицинского обследования и вакцинации», — уточняется в сообщении.

Фото donland.ru