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В Ростовской области подвели итоги весеннего призыва

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Весенняя призывная кампания в Ростовской области завершилась. Ряды Вооруженных Сил РФ пополнили порядка пяти тысяч донских призывников.

Новости Ростовской области

Норма призыва на военную службу, установленная Минобороны РФ, регионом выполнена полностью, сообщает donland.ru.

«Наши призывники достойно несут службу во всех видах и родах Вооруженных Сил Российской Федерации. Более 60% из них направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного военного округа», — пояснил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Более половины призывников направлены в Сухопутные войска. Также срочники проходят службу в Воздушно-Космических силах, войсках Национальной гвардии России, Ракетных войсках стратегического назначения, подразделениях ВДВ. Впервые за 18 лет 100 человек направлено для несения службы в погранвойска ФСБ.

Кроме того, в рамках весеннего призыва в воинские части направились более 130 юношей-казаков. 25 призывников из Ростовской области несут службу в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.

В сообщении отмечается, что мероприятия весеннего призыва не связаны с проведением спецоперации — военнослужащие, пополнившие ряды ВС РФ, не проходят службу на территории новых регионов.

Фото: donland.ru.

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Таганрогская правда
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