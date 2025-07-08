Главная » Новости Ростовской области

На Дону молодые родители будут получать единовременную выплату в 100 тыс. рублей

На чтение 3 мин Просмотров 1 Опубликовано

Такую меру поддержки молодых семей  планируется ввести в донском регионе в 2026 году. А для малообеспеченных семей может появиться услуга «Социальная няня».

Новости Ростовской области

О новых мерах поддержки в День семьи, любви и верности рассказал глава Ростовской области Юрий Слюсарь. 8 июля он встретился с супружескими парами, а позже на торжественном приеме вручил донским семьям награды.

Единовременную выплату в 100 тыс. рублей будут получать молодые семьи, в которых мама встанет на учёт по беременности на ранних сроках. Для малообеспеченных семей планируется ввести услугу «Социальная няня», что позволит получить помощь в уходе за ребёнком. Еще одно нововведение — разработка «цифрового помощника». В специальном чат-боте появится информация обо всех мерах поддержки, действующих в Ростовской области.

Поступило предложение и от участников встречи —  учредить региональную медаль, которой будут поощряться отцы, проявившие мужество и героизм.

«Такая награда нужна не ради награды, а в подтверждение заслуг. Идея правильная», — поддержал инициативу Юрий Слюсарь.

О поддержке семей с детьми шла речь и на торжественном приеме, посвященном Дню семьи, любви и верности.

«Семья — основа для успешного будущего страны. Глава государства считает, что укрепление и поддержка семьи должны быть приоритетной задачей. В Ростовской области помощь семьям с детьми, поддержка материнства и детства — важная часть социальной политики. Мы будем улучшать региональные меры поддержки, чтобы они дополняли федеральные гарантии. Мы уже двигаемся по этому пути», — отметил глава региона.

Напомним, с 2025 года на Дону появилась дополнительная региональная выплата родителям в 300 тысяч рублей за рождение третьего ребёнка.

Получение регионального материнского капитала теперь не привязано к доходам и оценке нуждаемости, его получают абсолютно все многодетные семьи. Сейчас размер регионального маткапитала составляет 151 567 рублей. Наиболее популярными направлениями использования средств традиционно являются улучшение жилищных условий, получение образования детьми и приобретение автотранспортного средства.

На торжественном приеме Юрий Слюсарь вручил государственные награды, почётные знаки «Во благо семьи и общества», дипломы о присвоении звания «Трудовая династия Дона».

В соответствии с указом Президента РФ, супружеская пара Аксеновых из Семикаракорского района удостоена медали ордена «Родительская слава» за воспитание пятерых детей. В Ростовской области уже 22 семьи отмечены орденом и медалью ордена «Родительская слава».

Восемь супружеских пар, проживших вместе много лет, получили почётный знак «Во благо семьи и общества». Ещё четыре семьи отмечены дипломами «Трудовая династия Дона».

Фото: donlsnd.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

льготы многодетным семьям семья соцподдержка соцсфера Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru