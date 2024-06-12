На Дону могут установить специальный рыбохозяйственный сбор

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области просят установить специальный сбор за проход коммерческих судов по реке Дон.

Депутаты донского парламента обратились в Правительство Российской Федерации с просьбой установить сбор за использование судами, которые не являются объектами рыбопромыслового флота, водного объекта рыбохозяйственного значения — реки Дон.

В обращении подчеркивается, что река Дон является местом нерестовых миграций, зимовки и обитания ценных краснокнижных и промысловых видов рыб и одновременно — одним из основных путей судового транспортного коридора европейской части России.

По мнению депутатов, установление специального рыбохозяйственного сбора, имеющего целевое назначение в финансировании компенсационных мероприятий, позволит минимизировать последствия пагубного влияния коммерческих судов. Средства специального сбора предлагается направить на поддержание поголовья рыбы в Дону, сообщает пресс-служба Заксобрания Ростовской области.

В сообщении отмечается, что в России уже установлен целый ряд платежей, уплата которых связана с покрытием негативного воздействия на экологию и окружающую среду. Это, например, утилизационный сбор, который призван компенсировать вредное воздействие на человека и природу от эксплуатации транспортных средств, и экологический сбор, уплачиваемый в целях снижения вреда от использования повседневных товаров (их отходов).

Ранее мы сообщали, что 11 июня, на 7-м заседании, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли поправки в областной закон о земельных сертификатах.

Фото из архива «Таганрогской правды»