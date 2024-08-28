На Дону модернизируют оборудование на 19 магистральных ЛЭП

Модернизации 19 линий электропередачи обеспечит надежность электроснабжения жителей региона, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Юга приступил к замене изоляции на линиях электропередачи 220-500 кВ. На энергообъектах установят более 400 новых изоляторов, выполненных из закаленного стекла, сообщается на портале донского правительства.

Оборудование — отечественного производства, отличается высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

Такие устройства необходимы для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам ЛЭП. Повреждения оборудования могут приводить к коротким замыканиям. Чтобы предотвратить технологические нарушения, энергетики регулярно проводят инженерные осмотры и диагностические обследования.

«Дефекты стеклянных изоляторов можно определить визуально без диагностических устройств. Это позволяет оперативно выполнить ремонт, не допустив нештатных ситуаций», — отмечается в сообщении.

Напомним, в июле 2024 года в энергоснабжении Ростовской области из-за аномальной жары и перегрузок сложилась экстремальная ситуация, регулярно вводились веерные отключения электроэнергии. Для улучшения электроснабжения потребителей и предприятий в регионе планируют строить новые энергообъекты и модернизировать имеющиеся.

Фото: donland.ru