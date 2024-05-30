На Дону меняется порядок учета алиментов при назначении единого пособия

В Ростовской области с 1 июня при оценке нуждаемости алименты при назначении единого пособия будут учитываться по новым правилам.

Согласно изменениям, если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. Эти данные заявитель может указать самостоятельно. Если по взысканию алиментов открыто исполнительное производство, то специалисты ОСФР по Ростовской области запросят сведения в службе судебных приставов.

По новым правилам учтут алименты, если родители при разводе заключили устное или письменное соглашение об их размере. При рассмотрении будет учитываться прописанная в соглашении или в заявлении сумма, но не меньше четверти минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка (4 810,5 рублей). На двоих детей размер выплаты должен быть не меньше трети МРОТ (6 414 рублей). На трех и более детей половины МРОТ, т.е. 9 621 рубля, — рассказала заместитель управляющего ОСФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

Напомним, что на единое пособие имеют право семьи с детьми до 17 лет, а также женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности. При этом доходы в семье должны быть меньше регионального прожиточного минимума на человека. В Ростовской области в 2024 году это — 14 526 рублей.

Для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. При назначении меры поддержки проходит комплексная оценка нуждаемости семьи. Оцениваются доходы и имущество. Кроме того, трудоспособные члены семьи должны иметь доход или уважительную причину его отсутствия.

В Ростовской области такую меру соцподдержки получают 3 556 беременных женщин и родители 284 836 детей.

ОСФР по Ростовской области, фото из архива «Таганрогской правды»