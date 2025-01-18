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На Дону малышей в детсаду кормили молочкой неизвестного происхождения

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В Ростовской области привлекли к административной ответственности и оштрафовали заведующую детским садом, в котором детей кормили молочной продукцией, не имеющей ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Новости Ростовской области

Во время проверки обнаружены нарушения ветеринарного законодательства в одном из детских садом Октябрьского района, куда поступали сливочное масло, сметана, ряженка, творог без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

«Районной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностного лица детского сада по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения заведующая детского сада привлечена к административной ответственности. Ей назначено наказание в виде штрафа», — пишет источник.

Кроме того, заведующей предписано устранить нарушения.

Ранее мы рассказали, что из Ростовской области отправлено на экспорт более 482 тысяч тонн зерна.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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