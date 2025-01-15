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Из Ростовской области отправлено на экспорт более 482 тысяч тонн зерна

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В декабре в морских портах Ростовской области было оформлено для отправки на экспорт 482 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Новости Ростовской области

Основными получателями зерновой продукции стали Турция, Ливан, Египет и Марокко.

«Продукция сопровождалась документами, подтверждающими ее фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность с учетом требований стран-импортеров», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовскую область завезли 49 тонн сухофруктов из Узбекистана.

Фото 61.fsvps.gov.ru

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Таганрогская правда
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