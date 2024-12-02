На Дону курьер телефонных мошенников получил 4 года колонии

Приговор в отношении 41-летнего жителя Ростовской области, виновного в совершении мошенничества, вынес Каменский районный суд.

Установлено, что в июле 2024 года осужденный мошенническим путем похитил более 700 тыс. рублей у 3 жителей Каменска-Шахтинского.

Сообщники фигуранта, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, звонили по телефону пожилым людям. Злоумышленники представлялись медицинскими работниками или выдавали себя за знакомых и сообщали ложные сведения о том, что произошло ДТП. Далее просили передать курьеру деньги, якобы необходимые для оплаты лечения пострадавших.

После этого мужчина приходил к потерпевшим, забирал денежные средства, которые в дальнейшем распределялись между ним и лицами, осуществлявшими телефонные звонки.

«Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает прокуратура Ростовской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что УМВД России по Таганрогу подготовило памятку, в которой рассказывается об основных действиях в случае контакта с мошенниками.

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