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Жителям Таганрога рассказали, как не попасться на уловки мошенников

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УМВД России по Таганрогу подготовило памятку, в которой рассказывается об основных действиях в случае контакта с мошенниками.

#Безопасность

Если вам позвонили либо прислали SMS с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку:

  • не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей;
  • задайте звонящему вопросы личного характера, помогающие отличить близкого вам человека от мошенника;
  • под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке.

Если вам позвонили или прислали SMS «из банка» с неизвестного номера:

  • не торопитесь следовать инструкциям и отвечать на запрос;
  • не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка;
  • проверьте информацию, позвонив в контактный центр банка;
  • незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.

Не отвечайте на такие SMS:

  • «Карта заблокирована. Информация по тел.****»;
  • «Вы выиграли автомобиль! Информация по тел.****»;
  • «Пополнение счета на **** рублей. Информация по тел.****»;
  • «Напоминаем, погасить задолженность по кредиту. Информация по тел.****»;
  • «Мама, у меня проблемы. Потом все объясню. Переведи *** рублей на тел.****».

Если мошенники предлагают по акции удвоить пенсию, помочь попавшему в ДТП родственнику, вне очереди пройти медицинское обследование:

  • не передавайте и не перечисляйте деньги незнакомцам;
  • не сообщайте свои личные и паспортные данные;
  • проверьте поступившую информацию, позвоните родственникам или 102.

Если вам прислали MMS или ссылку с неизвестного номера:

  • не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение;
  • используйте антивирусное программное обеспечение для телефонов только от официальных поставщиков;
  • защитите свой телефон, подключив БЕСПЛАТНУЮ услугу «Стоп-контент».

В социальных сетях, на торговых площадках, доверчивым покупателям предлагают внести предоплату за несуществующий товар, однако в дальнейшем связь с лжепродавцами прекращается. Чтобы уберечь себя от мошенников:

  • необходимо оставаться бдительными, не принимать поспешных решений и при первых же подозрениях отказаться от покупки;
  • необходимо встречаться с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный и гарантированный способ покупки. Следует передавать деньги продавцу лично в руки сразу после получения товара;
  • никогда не переводите незнакомым лицам деньги в качестве предоплаты.

Часто мошенники предлагают чудодейственное исцеление от порчи или сглаза, или целебные средства. Главная их цель – завладеть вашими денежными средствами, ценными вещами и скрыться. Не верьте лжецелителям и гадалкам!

Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии, связан с размещением объявлений о продаже товаров на специализированных сайтах. Обычно схема выглядит так: создается сайт-одностраничник, на котором выкладывается товары одного визуального признака. Цена на товары обычно весьма привлекательная, ниже рыночной. Отсутствует отзывы, минимален интерфейс, указаны скудные контактные данные. Чаще всего такие интернет-магазины работают по 100-процентной предоплате. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

Проведите разъяснительную беседу о том, как не стать жертвами мошенников со своими родственниками, особенно пожилого возраста.

Обо всех подозрительных лицах и звонках незамедлительно сообщайте по тел.: 02, 102, 112, 8(8634) 632-220

Адрес УМВД России по Таганрогу: ул. Александровская, 45, г. Таганрог, Ростовская область, 347900

Адрес электронной почты: taganrogovd61@mvd.ru

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Таганрогская правда
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