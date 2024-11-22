Жителям Таганрога рассказали, как не попасться на уловки мошенников

УМВД России по Таганрогу подготовило памятку, в которой рассказывается об основных действиях в случае контакта с мошенниками.
Если вам позвонили либо прислали SMS с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку:
- не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей;
- задайте звонящему вопросы личного характера, помогающие отличить близкого вам человека от мошенника;
- под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке.
Если вам позвонили или прислали SMS «из банка» с неизвестного номера:
- не торопитесь следовать инструкциям и отвечать на запрос;
- не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка;
- проверьте информацию, позвонив в контактный центр банка;
- незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.
Не отвечайте на такие SMS:
- «Карта заблокирована. Информация по тел.****»;
- «Вы выиграли автомобиль! Информация по тел.****»;
- «Пополнение счета на **** рублей. Информация по тел.****»;
- «Напоминаем, погасить задолженность по кредиту. Информация по тел.****»;
- «Мама, у меня проблемы. Потом все объясню. Переведи *** рублей на тел.****».
Если мошенники предлагают по акции удвоить пенсию, помочь попавшему в ДТП родственнику, вне очереди пройти медицинское обследование:
- не передавайте и не перечисляйте деньги незнакомцам;
- не сообщайте свои личные и паспортные данные;
- проверьте поступившую информацию, позвоните родственникам или 102.
Если вам прислали MMS или ссылку с неизвестного номера:
- не открывайте вложенные файлы, не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение;
- используйте антивирусное программное обеспечение для телефонов только от официальных поставщиков;
- защитите свой телефон, подключив БЕСПЛАТНУЮ услугу «Стоп-контент».
В социальных сетях, на торговых площадках, доверчивым покупателям предлагают внести предоплату за несуществующий товар, однако в дальнейшем связь с лжепродавцами прекращается. Чтобы уберечь себя от мошенников:
- необходимо оставаться бдительными, не принимать поспешных решений и при первых же подозрениях отказаться от покупки;
- необходимо встречаться с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный и гарантированный способ покупки. Следует передавать деньги продавцу лично в руки сразу после получения товара;
- никогда не переводите незнакомым лицам деньги в качестве предоплаты.
Часто мошенники предлагают чудодейственное исцеление от порчи или сглаза, или целебные средства. Главная их цель – завладеть вашими денежными средствами, ценными вещами и скрыться. Не верьте лжецелителям и гадалкам!
Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии, связан с размещением объявлений о продаже товаров на специализированных сайтах. Обычно схема выглядит так: создается сайт-одностраничник, на котором выкладывается товары одного визуального признака. Цена на товары обычно весьма привлекательная, ниже рыночной. Отсутствует отзывы, минимален интерфейс, указаны скудные контактные данные. Чаще всего такие интернет-магазины работают по 100-процентной предоплате. Помните, что перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.
Проведите разъяснительную беседу о том, как не стать жертвами мошенников со своими родственниками, особенно пожилого возраста.
Обо всех подозрительных лицах и звонках незамедлительно сообщайте по тел.: 02, 102, 112, 8(8634) 632-220
Адрес УМВД России по Таганрогу: ул. Александровская, 45, г. Таганрог, Ростовская область, 347900
Адрес электронной почты: taganrogovd61@mvd.ru
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