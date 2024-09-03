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На Дону крупный ландшафтный пожар угрожал жителям станицы  

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2 сентября в Ростовской области огнеборцы потушили крупный ландшафтный пожар в станице Романовской и защитили от огня населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

В станице Романовской Волгодонского района загорелась сухая трава. Огонь распространился на 1000 метров, существовала угроза его перехода на жилые строения.

С пожаром боролись 96 человек и 21 техники. Благодаря оперативным и грамотным действиям огнеборцев удалось локализовать возгорание, а затем и ликвидировать пожар на 5 га.

По информации ГУ МЧС, всего к вечеру 2 сентября в Ростовской области было зарегистрировано 111 ландшафтных пожаров. В большинстве случаев их причиной стал человеческий фактор.

Ранее мы рассказали, что пожарным удалось защитить от огня хутор Яново-Грушевский в Октябрьском районе Ростовской области.

Фото и видео ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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