Привлекалась авиация: в Ростовской области ландшафтный пожар подошел к хутору

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось защитить от огня хутор Яново-Грушевский в Октябрьском районе Ростовской области.

Ландшафтные пожары продолжают бушевать на Дону. Один из них произошел 1 сентября в Октябрьском районе. На площади 1000 кв. метров загорелась сухая трава. Огонь вплотную приблизился к населенному пункту — хутору Яново-Грушевский, где загорелись две хозпостройки.

«В 12.30 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании сухой травы в Октябрьском районе. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось. По прибытии пожарно-спасательных расчетов огонь перекинулся на две хозпостройки хутора Яново-Грушевский. Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

На время тушения 35 человек — жильцов близлежащих домов — эвакуировали на безопасное расстояние. Пострадавших нет.

В тушении задействовано 42 человека, 15 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. В 14.17 пожар был локализован, продолжается ликвидация возгорания.

Еще один ландшафтный пожар на площади 1000 кв. метров 1 сентября локализовали в Шахтах. Здесь огнем повреждены две хозпостройки, пострадавших среди людей нет.

Отметим, что за прошедшие сутки в регионе произошли 42 природных пожара.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО