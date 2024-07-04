На Дону из-за сильной жары федеральные трассы поливают водой

В Ростовской области принимаются меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда по сети федеральных дорог. Из-за сильной жары трассы начали поливать водой, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

Специалисты подрядных организаций пытаются уменьшить нагрев асфальта, предотвратить образования колеи и аварийных ситуаций на дороге. В первую очередь поливаются водой наиболее опасные участки — спуски, подъемы, места разгона и торможения.

Также в полосе отвода подведомственных трасс проводят опашку, которая в случае возникновения ландшафтных пожаров не даст огню подойти к трассе и обеспечит проезд. Всего в работе на федеральных трассах Ростовской области задействовано 7 единиц техники.

Ранее мы рассказали, что Ростовской области обещали экстремальную жару до +42°.

Фото mv.rosavtodor.gov.ru