На Дону еще один человек погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты

ЧП случилось рано утром сегодня, 21 мая, в Белой Калитве Ростовской области. 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул с непотушенной сигаретой.

Сообщение о пожаре в Белой Калитве, в многоэтажном доме на улице Л. Толстого, поступило на пульт дежурного в 05.24. В 05.36 возгорание на 10 кв. метрах площади было ликвидировано. На месте работали 12 пожарных МЧС, привлекалось 3 единицы техники.

При тушении огнеборцы обнаружили на диване погибшего 52-летнего мужчину. Причина пожара — курение в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

17 мая в Миллеровском районе Ростовской области из-за курения в постели погиб 64-летний местный житель.

Фото ГУ МЧС по РО