На Дону двое детей погибли в страшной аварии на трассе Р-260

21 августа в Ростовской области страшная авария, во время которой погибли двое детей, произошла на трассе Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский – Луганск, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в пять часов утра на 269 км автодороги. По предварительной информации, 38-летняя женщина на автомобиле «Suzuki» не справилась с управлением. Машина съехала на правую обочину и врезалась в столб.
В результате ДТП погибли двое пассажиров — 12-летний мальчик и 10-летняя девочка. На месте аварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказали, что семья из трех человек погибла в ДТП на трассе «Новороссия» под Таганрогом.
Фото Госавтоинспекции РО
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