Главная » Новости Ростовской области

На Дону директора муниципального предприятия обвиняют в мошенничестве

На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

В Ростовской области бывшего директора муниципального предприятия Зерноградского района обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

По данным следствия, фигурант фиктивно трудоустроил на предприятие на должность подсобного рабочего своего родственника. Несмотря на то, что фактически тот не исполнял свои должностные обязанности, заработная плата ему начислялась. С 2015 по 2018 год мужчине было начислено более 300 тыс. рублей, которые директор присвоил и потратил на свои нужды.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что глава Следкома РФ взял на контроль расследование уголовного дела о гибели ребенка в Ростовской области.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru