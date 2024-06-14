В Ростовской области бывшего директора муниципального предприятия Зерноградского района обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По данным следствия, фигурант фиктивно трудоустроил на предприятие на должность подсобного рабочего своего родственника. Несмотря на то, что фактически тот не исполнял свои должностные обязанности, заработная плата ему начислялась. С 2015 по 2018 год мужчине было начислено более 300 тыс. рублей, которые директор присвоил и потратил на свои нужды.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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