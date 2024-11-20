На Дону диагностированы случаи заболевания гриппом

В Ростовской области за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 12 тысяч человек. В числе прочего фиксировались случаи заболевания гриппом типа А(H1N1). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным мониторинга у пациентов также были диагностированы аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы. В целом заболеваемость находится ниже предельно допустимого эпидпорога на 27,9%.

В рамках сезонной прививочной кампании уже вакцинировано от гриппа 50,3 % жителей Ростовской области. Напомним, что введение вакцины позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции.

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