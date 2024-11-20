Главная » Новости Ростовской области

На Дону диагностированы случаи заболевания гриппом

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 12 тысяч человек. В числе прочего фиксировались случаи заболевания гриппом типа А(H1N1). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Новости Ростовской области

По данным мониторинга у пациентов также были диагностированы аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы. В целом заболеваемость находится ниже предельно допустимого эпидпорога на 27,9%.

В рамках сезонной прививочной кампании уже вакцинировано от гриппа 50,3 % жителей Ростовской области. Напомним, что введение вакцины позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции.

Ранее мы рассказали, что донские нейрохирурги спасли 55-летнего мужчину, которому грозил паралич.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости ОРВИ Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru