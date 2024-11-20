Донские нейрохирурги спасли 55-летнего мужчину, которому грозил паралич

Сложную операцию провели врачи отделения нейрохирургии ГБСМП Ростова 55-летнему пациенту. Мужчину избавили от невриномы — опухоли шейного отдела позвоночника, грозившей параличом.

Ростовчанин несколько лет страдал от сколиоза. Появившиеся боли связывал именно с этим, справлялся с помощью обезболивающего. Но через какое-то время лекарства перестали помогать, а болевой синдром усилился. Вскоре у мужчины начала отказывать рука.

«Со своей проблемой пациент попал в ГБСМП Ростова. После проведенной МРТ у мужчины обнаружили новообразование в шейном отделе позвоночника. Стало очевидным, что если не провести хирургическое вмешательство, то все может закончиться очень печально — парализацией», — сообщает донской Минздрав.

Операция прошла успешно. Нейрохирурги провели ее с помощью современных малоинвазивных технологий. Пациент уже выписан из больницы, вернулся к семье и работе, ведет полноценную жизнь.

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