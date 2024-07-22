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На Дону члены банды незаконно обналичили более 500 млн рублей

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В Ростовской области пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой за несколько лет незаконно обналичили более 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

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Установлено, что члены ОПГ, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц в 2018-2024 годах оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в обналичивании денежных средств. Преступники использовали реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных юрлиц, от имени которых изготавливали поддельные платежные поручения.

Сейчас в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается.

Ранее мы рассказали, что канал наркотрафика из Таиланда пресекли в Ростовской области.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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