В Ростовской области пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой за несколько лет незаконно обналичили более 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Установлено, что члены ОПГ, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц в 2018-2024 годах оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в обналичивании денежных средств. Преступники использовали реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных юрлиц, от имени которых изготавливали поддельные платежные поручения.

Сейчас в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается.

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Фото rostov.sledcom.ru