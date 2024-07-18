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Канал наркотрафика из Таиланда пресекли в Ростовской области

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В почтовых отделениях Ростова и Батайска ростовские таможенники обнаружили две посылки с 4 кг марихуаны.

Новости Ростовской области

Ввоз в Россию наркотических средств с использованием международных почтовых отправлений из Таиланда пресекли сотрудники Южной оперативной таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Центральной почтовой и Шереметьевской таможнями.

Установлено, что в почтовые отделения Ростова и Батайска поступили посылки на имена двух местных жителей, в которых найдены 20 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета. По заключению эксперта, содержимое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой более 4 кг.

«В ходе расследования выяснилось, что группу организовал 34-летний россиянин, проживающий в Таиланде. Он предложил своему приятелю, 28-летнему жителю Ростовской области, «наладить» контрабанду марихуаны из Таиланда с целью сбыта на территории России. Вовлеченный в схему друг в свою очередь привлек двух знакомых для получения посылок и дальнейшей продажи. За посредничество мужчинам была обещана часть наркотических средств», — сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Фото Южной оперативной таможни

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Таганрогская правда
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