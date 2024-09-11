На Дону активисты Народного фронта помогли участникам СВО получить профильные трубы

Военнослужащие обратились в «Народный фронт» с просьбой помочь приобрести необходимые материалы – профильные трубы, которые активно применяются для защиты автомобилей от дронов.

На просьбу бойцов откликнулся член штаба «Народного фронта» Сергей Левченко. Он организовал доставку совместно с представителями одного из профильных предприятий Дона. Компания торгует лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Предприятие уже не раз помогало фронту. Раньше предоставляли бойцам гуманитарную помощь – питьевую воду и продукты питания. В этот раз в состав груза вошла профильная продукция компании – металлические трубы, о которых и просили военнослужащие.

Как простая профильная труба спасает жизни на фронте, рассказываем в видео, которым поделились активисты «Народного фронта».