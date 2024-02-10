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На Дону 90 бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за мокрого снега

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Сегодня, 10 февраля, без света продолжают оставаться несколько районов Ростовской области. Энергетики региона переведены на особый режим работы. На помощь к ним выдвинулись коллеги из Краснодара. Ожидается прибытие 15 дополнительных бригад, сообщают Россети Юг.

Новости Ростовской области

Из-за перепадов температуры с «минуса» на «плюс» при высокой влажности и осадках на проводах линий электропередачи образуется ледяная корка, которая существенно увеличивает их вес, приводит к обрывам. На провода также падают обледеневшие ветки деревьев. Все это приводит к нарушениям электроснабжения потребителей, — объяснили в компании.

О сложной обстановке в восточных и западных районах Дона сообщил и губернатор Василий Голубев.

Атмосферный фронт принес сегодня непогоду в ряд районов Ростовской области. Из-за налипания мокрого снега на линиях электропередачи произошли массовые отключения электроэнергии в Шахтах, Красносулинском, Усть-Донецком, Волгододонском, Константиновском, Цимлянском  и ряде других районов, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

В течение дня энергетики Дона переведены на особый режим работы. К восстановлению электроснабжения привлечено более 90 бригад. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится и завтра, 11 февраля.

Регулярно получаю доклады о ходе восстановительных работ. Они будут проводиться круглосуточно — до полного восстановления энергоснабжения, — уточнил глава региона.

Фото Россети Юг

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Таганрогская правда
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