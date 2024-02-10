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На Дону из-за непогоды нарушено электроснабжение в восьми районах

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Сегодня, 10 февраля, в восьми районах Ростовской области нарушено энергоснабжение. Причиной тому стали мокрый снег и ледяной дождь, которые обрушились на эти территории нынешней ночью.

Новости Ростовской области

Сейчас в восстановительных работах задействованы 27 бригад энергетиков ростовского филиала компании «Россети Юг»: более 60 специалистов и 32 единицы спецтехники, в том числе высокопроходимой. Больше всего пострадали Цимлянский, Волгодонской, Красносулинский, Дубовский, Зимовниковский, Усть-Донецкий, Октябрьский и Заветинский районы.

Сейчас организовывается доставка и подключение резервных источников электроснабжения для обеспечения электроэнергией потребителей, — сообщают «Россети Юг».  

Для подачи электроэнергии социально значимым объектам в период ликвидации последствий гололеда в некоторых районах Ростовской области уже подключено четыре резервных источника электроснабжения общей мощностью 400 кВт.

Фото «Россети Юг» 

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Таганрогская правда
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