Сегодня, 10 февраля, в восьми районах Ростовской области нарушено энергоснабжение. Причиной тому стали мокрый снег и ледяной дождь, которые обрушились на эти территории нынешней ночью.

Сейчас в восстановительных работах задействованы 27 бригад энергетиков ростовского филиала компании «Россети Юг»: более 60 специалистов и 32 единицы спецтехники, в том числе высокопроходимой. Больше всего пострадали Цимлянский, Волгодонской, Красносулинский, Дубовский, Зимовниковский, Усть-Донецкий, Октябрьский и Заветинский районы.

Сейчас организовывается доставка и подключение резервных источников электроснабжения для обеспечения электроэнергией потребителей, — сообщают «Россети Юг».

Для подачи электроэнергии социально значимым объектам в период ликвидации последствий гололеда в некоторых районах Ростовской области уже подключено четыре резервных источника электроснабжения общей мощностью 400 кВт.

Фото «Россети Юг»