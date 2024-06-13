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На Дону 75-летний пенсионер застрелил двух женщин из ружья

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В минувший вторник, 11 июня, страшная трагедия произошла в хуторе Степном Волгодонского района Ростовской области.

Новости Ростовской области

По предварительной информации, 75-летний пенсионер застрелил из ружья 67-летнюю женщину и ее 42-летнюю дочь. После этого мужчина зашел в хозяйственную постройку своего домовладения, где выстрелил себе в голову.

С целью установления всех обстоятельств и мотивов преступления возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Сейчас ведется расследование, следователем назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее мы рассказали, что на Дону мужчину будут судить за убийство престарелой матери.

Фото rostov.sledcom.ru   

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Таганрогская правда
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