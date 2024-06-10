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На Дону мужчину будут судить за убийство престарелой матери

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54-летнему дончанину грозит от 6 до 15 лет колонии.

Новости Ростовской области

В Ростовской области 54-летнего мужчину будут судить за убийство матери. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в феврале 2024 года фигурант, находясь по месту своего жительства в поселке Первомайском Красносулинского района, в ходе ссоры задушил свою 82-летнюю мать. Как сообщили в следкоме, о совершенном преступлении мужчина сам сообщил соседям, которые и вызвали полицию. В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкциям статьи мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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