На Дону мужчину будут судить за убийство престарелой матери

54-летнему дончанину грозит от 6 до 15 лет колонии.
В Ростовской области 54-летнего мужчину будут судить за убийство матери. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, в феврале 2024 года фигурант, находясь по месту своего жительства в поселке Первомайском Красносулинского района, в ходе ссоры задушил свою 82-летнюю мать. Как сообщили в следкоме, о совершенном преступлении мужчина сам сообщил соседям, которые и вызвали полицию. В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкциям статьи мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Фото: следком по РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».