На Дону еще на сутки продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение о налипании мокрого снега и ледяных дождях продлено до 12 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

До конца суток 11 февраля, ночью и днём 12 февраля, на территории региона, исключая южные районы, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ледяные дожди, гололёд, сильное гололёдно-изморозевое отложение, — говорится в сообщении.

Напомним, непогода пришла в северные, восточные и западные районы Ростовской области вчера, 10 февраля. По данным на утро 11 февраля, из-за обрывов линий электропередачи без света остаются порядка 195 тысяч жителей Дона. На аварийно-восстановительных работах задействовано свыше 100 бригад из 323 человек и 140 единиц техники. На помощь донским энергетикам пришли коллеги из Краснодарского края – 45 дополнительных бригад.

В связи со сложными погодными условиями 83 пожарно-спасательных подразделения региона переведены в режим повышенной готовности.

В настоящее время 19 расчетов в составе 38 специалистов и 19 единиц техники осуществляют реагирование в семи муниципальных образованиях: Шахтах, Новошахтинске, Усть-Донецком, Цимлянском, Волгодонском, Красносулинском и Октябрьском районах, — сообщили в департаменте по ЧС Ростовской области.

Областные спасатели обеспечивают подвоз и откачку воды, распил деревьев, оказывают помощь энергетикам.

Фото ДПЧС РО