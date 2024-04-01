В Ростовской области прошли испытания самоходного гусеничного комплекса на дистанционном управлении МТ-2, изготовленного на одном из предприятий Челябинска.

Испытания проходили на базе Донского спасательного центра МЧС России — полигоне «Кадамовский». Были проверены основные характеристики машины, подтверждена возможность обеспечения выполнения задач по механической очистке местности и тралении противопехотных минных полей. При проведении испытаний по взрывоустойчивости, подорвавшись на мине, машина продолжила разминирование.

Кстати, ранее образец проходил опытную эксплуатацию спасателями на территории Донецкой Народной Республики при разминировании противопехотных минных полей. Теперь комплексы МТ-2 успешно прошли испытания и рекомендованы комиссией к принятию на снабжение в МЧС России.

Фото и видео МЧС России