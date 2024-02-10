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На донской трассе во время лобового столкновения разбился водитель

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Вчера, 9 февраля, на трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск во время лобового столкновения двух автомобилей пострадал один из водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 13.15 на 106 км автодороги. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «LADA Granta» не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу дороги и врезался в «Chevrolet Lacetti», за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В результате ДТП получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение водитель автомобиля «LADA Granta». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Ростовской области перевернулась машина.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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