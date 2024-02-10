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Есть пострадавший: на трассе в Ростовской области перевернулась машина

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В Ростовской области произошла авария на трассе Волгодонск – Дубовское. Автомобиль, за рулем которого находилась женщина, слетел в кювет, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Происшествие произошло на 57 км автодороги в Дубовском районе. По предварительной информации, 42-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Solaris» не выбрала скорость соответствующую конкретным дорожным условиям. Машина слетела с трассы и перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 37-летний пассажир автомобиля. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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