В Ростовской области произошла авария на трассе Волгодонск – Дубовское. Автомобиль, за рулем которого находилась женщина, слетел в кювет, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Происшествие произошло на 57 км автодороги в Дубовском районе. По предварительной информации, 42-летняя женщина на автомобиле «Hyundai Solaris» не выбрала скорость соответствующую конкретным дорожным условиям. Машина слетела с трассы и перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 37-летний пассажир автомобиля. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото УГИБДД по Ростовской области