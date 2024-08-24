В Ростовской области с начала года зарегистрировано более 35 случаев, когда сельхозпроизводители допускали нарушения регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, сообщает региональный Россельхознадзор.

К примеру, при проведении внеплановой выездной проверки выяснилось, что ООО «Агро-Вектор» проведены инсектицидные обработки посевов озимой пшеницы против насекомых вредителей на земельных участках сельскохозяйственного назначения Цимлянского района пестицидом 2 класса опасности для человека и 1класса опасности для пчел с превышением нормы расхода препарата. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

«В рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 1,6 тыс. сельхозтоваропроизводителей, которые не подтверждают информацию в системе о принятии партий пестицидов и агрохимикатов. А также не вносят сведения о планируемых к применению препаратах», — пишет источник.

Еще более 420 хозяйствующих субъектов вообще не зарегистрированы в системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области из-за аномальных погодных условий погибло 5,1% урожая.

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