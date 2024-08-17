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В Ростовской области из-за аномальных погодных условий погибло 5,1% урожая

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Информация, размещенная в ряде СМИ о том, что в Ростовской области погиб 1 млн га сельхозпосевов, не соответствует действительности, заявили в донском Минсельхозпроде.

Новости Ростовской области

Специалисты министерства проанализированы итоги уборочной кампании ранних зерновых и зернобобовых культур, учитывая аномальные погодные условия 2024 года.

Всего в Ростовской области с 3,3 млн га было собрано 10 млн 870 тысяч тонн зерна при урожайности 33 ц/га. С учетом последствий двух ЧС — весенних заморозков и почвенной засухи — в 2024 году валовый сбор ранних зерновых и зернобобовых культур снизился к среднему показателю за предыдущие 5 лет на 19%, урожайность снизилась на 15%.

«Уточненная площадь погибших сельхозкультур — 230,4 тысячи га (5,1% от общих уборочных площадей). Вместе с площадью частично повреждённых посевов — общая площадь поврежденных и погибших сельхозкультур — 858,3 тысячи га», — привели цифры в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

В Минсельхозпроде отметили, что минимизировать риски в растениеводстве позволяет механизм агрострахования.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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