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На четыре месяца раньше срока завершен ремонт участка дороги Ростов-Ставрополь

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Ремонтные работы велись на автодороге регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке с 81-го по 83-й км.

Новости Ростовской области

Ремонт проводился по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и завершен досрочно, в мае текущего года при запланированном сроке — середина сентября 2024 года, сообщает донской Минтранс.

Подрядчики провели уплотнение обочин, устройство съездов, планировку площадей механизированным способом. А также — устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси, в том числе на примыканиях, нанесение дорожной разметки.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге планируется проведение текущего ремонта участков дорог в районе транспортного кольца на улице Бакинской и рядом с ДК «Фестивальный». 

Фото Минтранс РО

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Безопасные качественные дороги дороги Ростовская область ремонт дорог
Таганрогская правда
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