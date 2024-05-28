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В Таганроге отремонтируют участок дороги рядом с ДК «Фестивальный»

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В Таганроге планируется проведение текущего ремонта участков дорог в районе транспортного кольца на улице Бакинской и рядом с ДК «Фестивальный». Об этом рассказал вчера, 27 мая, во время прямого эфира глава городской администрации Андрей Фатеев.

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Он отметил, что сейчас рядом с ДК «Фестивальный» продолжается благоустройство прилегающей территории. Отвечая на вопросы таганрожцев, глава городской администрации подчеркнул, что проводимые там работы не предполагают сокращение парковочных мест.

Знаю, что есть предложения благоустроить территорию напротив ДК, сейчас мы этот вопрос прорабатываем, считаем стоимость. Возможно создание там еще одной парковки. Тема востребована. Рядом с ДК «Фестивальный»  расположен Дворец спорта, где ведутся масштабные ремонтные работы. Также появился новый Ледовый дворец. Поэтому комплексное приведение прилегающих территорий в порядок необходимо, — сказал он.

Всего в Таганроге в рамках нацпроекта в нынешнем году запланирован капремонт семи участков дорог протяженностью 12 км. Часть работ завершена и уже ведется приемка объектов. Например, на улице Театральной и в 27-м переулке. Сейчас дорожники приводят в порядок участок на улице Маршала Жукова.  

Приемка готовых объектов специализированными организациями осуществляется не сиюминутно. Проводится экспертиза. И не все работы, в том числе по карто-ямочному ремонту, уже приняты и оплачены. Безусловно, мы реагируем на сообщения и критику горожан, некоторые объекты исполнителям приходится переделывать. С ними ведется претензионная работа, — рассказал Андрей Фатеев.

Он подчеркнул, что протяженность ремонта на городских дорогах большая, это вызывает ряд неудобств и сказывается на автомобильном движении. И попросил водителей с пониманием отнестись к ситуации.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева (из архива)

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Таганрогская правда
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