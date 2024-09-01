На автовокзале «Центральный» в Ростове откроются фуд-корт и капсульный отель

В ближайшее время автовокзал «Центральный» откроет новые направления в Архыз, Астрахань, Ставрополь, Крым и по другим маршрутам.

1 сентября с работами на автовокзале «Центральный», который оборудуется на базе бывшего аэропорта ознакомился губернатор Ростовской области Василий Голубев. Напомним, с конца июня автовокзал функционирует в тестовом режиме.

Сейчас с «Центробуса» рейсы отправляются в Новочеркасск, Волгодонск, Багаевскую, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановскую, Буденновскую, Мелитополь, Мариуполь, Донецк, Сочи, Краснодар и Грузию. Вскоре стартуют перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Астрахань, Архыз, Ставрополь, Крым.

«Здесь созданы комфортные условия как для пассажиров, так и для водителей. Есть все необходимое, в том числе зоны ожидания, камеры хранения, комната матери и ребенка и прочее. В ближайшее время на вокзале откроются фуд-корт, капсульный отель, отделения МФЦ, банка, супермаркет», — рассказал в своем телеграм-канале губернатор.

Ранее Василий Голубев сообщал, что до конца 2024 года необходимо завершить проектирование четырех дорожных объектов, которые обеспечат дополнительные комфортные и безопасные подъезды к новому автовокзалу, в том числе эстакаду через проспект Шолохова. Пока же для подъезда к вокзалу со стороны въезда в город оборудована специальная выделенная полоса.

Напомним, с 27 июня автовокзал «Центральный» работает в техническом режиме с 05.30 до 23.00. С ростом пассажиропотока и вводом новых рейсов вокзал перейдет на круглосуточный график работы.

Всего сейчас в донской столице функционируют три автовокзала: АО «Донавтовокзал», ООО «Ростдонавтовокзал» и ООО «Центральный автовокзал». Все они работают в штатном режиме.

Фото centrobus.ru