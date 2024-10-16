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Музею истории донского казачества подарили сборник воспоминаний участников СВО

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Сборник воспоминаний участников СВО «Жизнь за други своя» под редакцией Захара Прилепина стал победителем конкурса «Книга года — 2024». Он был выпущен фондом «Защитники Отечества» ограниченным тиражом.

Новости Ростовской области

Теперь уникальные рассказы хранятся и в Новочеркасском музее донского казачества. Книгу вручила заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Валентина Великанова.

«Каждый из нас напрямую или косвенно, но имеет отношение к специальной военной операции, у кого-то отец является участником СВО, у кото-то брат, дедушка или даже сестра. И эти истории не могут не найти отклика у наших соотечественников от мала до велика», — отметила Валентина Великанова.

Также торжественное мероприятие в музее посетили почетные гости и волонтеры. Они были награждены медалью «За содействие СВО».

Фото пресс-службы фонда «Защитники Отечества»

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музей СВО спецоперация фонд Защитники Отечества
Таганрогская правда
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