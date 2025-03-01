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Музей Таганрога проводит для школьников программы о традициях Масленицы

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Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» на этой неделе принимает юных участников познавательно-развлекательной программы с мастер-классом «Гори, гори ясно! Традиции русской Масленицы».

Культура

«Ребята не только знакомятся с историей старинного славянского праздника Масленица, его основными традициями и символами, но и изготавливают своими руками традиционную масленичную куклу», — рассказали в музее.

Мастер-классы, которые музей проводит вместе с Анжеликой Перепелица, впечатляют гостей. Рукодельница щедро делится своими знаниями о сакральной стороне праздника, демонстрирует многочисленные куклы, сделанные собственными руками.

Мальчишки и девчонки с удовольствием мастерят свой собственный символ праздника – куклу, которая будет дарить счастье и удачу круглый год.

Ранее мы сообщали, что 2 марта в Никольском храме Таганрога состоится Масленичная ярмарка.

Фото Сергея Плишенко

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Масленица мастер-классы музеи Таганрога Музей Градостроительства и быта Таганрога
Таганрогская правда
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