Музей Таганрога проводит для школьников программы о традициях Масленицы

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» на этой неделе принимает юных участников познавательно-развлекательной программы с мастер-классом «Гори, гори ясно! Традиции русской Масленицы».
«Ребята не только знакомятся с историей старинного славянского праздника Масленица, его основными традициями и символами, но и изготавливают своими руками традиционную масленичную куклу», — рассказали в музее.
Мастер-классы, которые музей проводит вместе с Анжеликой Перепелица, впечатляют гостей. Рукодельница щедро делится своими знаниями о сакральной стороне праздника, демонстрирует многочисленные куклы, сделанные собственными руками.
Мальчишки и девчонки с удовольствием мастерят свой собственный символ праздника – куклу, которая будет дарить счастье и удачу круглый год.
Ранее мы сообщали, что 2 марта в Никольском храме Таганрога состоится Масленичная ярмарка.
Фото Сергея Плишенко