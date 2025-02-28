2 марта в Никольском храме Таганрога состоится Масленичная ярмарка

Никольский храм Таганрога приглашает жителей города проводить Масленичную неделю на ярмарке.
2 марта, в 11 часов, после богослужения, состоятся праздничный концерт, спектакль в кукольном театре от воспитанников воскресной школы. Участников ярмарки ждут лотерея, мастер-классы по изготовлению сувениров, народные игры, яркие фотозоны.
«Гости смогут попробовать домашнюю выпечку, горячие блины, травяной чай из самовара и другие угощения», — сообщает приход на своей странице в соцсети.
Напоминаем адрес храма: ул. Шевченко, 28. Справки по телефону: +7 (918) 505-59-89.
Фото Сергея Плишенко (из архива)
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