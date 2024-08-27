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Мост под Ростовом планируют отремонтировать к ноябрю

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В Ростовской области к ноябрю планируют отремонтировать мост, который соединяет село Чалтырь (от автодороги Ростов — Таганрог — граница с ДНР) с селами Александровка, Калмыково и Петровка.

Новости Ростовской области

Как сообщает официальный портал донского правительства, работы ведутся в рамках нацпроекта, сейчас готовность объекта составляет 60%. Дорожники уже разобрали старое  асфальтобетонное покрытие, конструкции старых опор, заменили крайние балки. Скоро рабочие приступят к  устройству плиты усиления, монолитных цоколей под бордюрное и перильное ограждения, асфальтобетонного покрытия мостового полотна и подходов. Кроме того, начнется разборка временной объездной дороги.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области автодорогу «Северный радиус» намерены расширить до четырех полос.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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