В Ростовской области автодорогу «Северный радиус» намерены расширить до четырех полос

Для расширения существующих двухполосных дорог и продолжения строительства «Северного радиуса», входящего в Ростовское транспортное кольцо, будут изъяты из оборота несколько земельных участков.

Изымать землю намерены в Ростове-на-Дону, Аксайском и Мясниковском районах. Распоряжение об этом подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Другие варианты реконструкции автомобильной дороги отсутствуют», — сообщает портал донского правительства.

На изъятых земельных участках до конца 2025 года планируют построить асфальтобетонную дорогу протяженностью 3,2 км и два путепровода. Также будет реконструирован мост общей протяженностью 289,8 погонных метра. В итоге ширина дорожного покрытия составит 15 м, число полос движения — четыре.

Реконструируемый отрезок дороги проходит в районе СНТ «Гайдары» и подъезда к Ростову-на Дону со стороны северного обхода.

Фото donland.ru