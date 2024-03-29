Морские курорты круглый год: в России предложено создать новый федеральный проект

Ближайшие для жителей Дона круглогодичные отечественные курорты будут на Кубани, в Крыму и Дагестане.

На уровне правительства РФ прозвучала инициатива о создании круглогодичных морских курортов на территории девяти регионов России. Это будет новый федеральный проект в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Круглогодичные морские курорты будут располагаться в девяти регионах России — «5 морей и озеро Байкал». Для жителей Дона ближайшие курорты такого уровня — в Краснодарском крае, Крыму и Дагестане, сообщает правительство региона. Также зоны отдыха предусмотрены в Приморском крае, Калининградской области и Бурятии.

— Федеральные круглогодичные морские курорты смогут принимать свыше 10 млн наших граждан. Будут созданы 90 тысяч новых рабочих мест. Расположение курортов, современная инфраструктура обеспечат комфортные и доступные условия для семейного отдыха наших граждан, — подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Предполагается, что первые турпоездки начнутся с 2030 года.

Фото: скрин видео правительства РФ