Молодежные и детские объединения Таганрога могут подать заявки для включения в областной реестр

Начался прием заявок на формирование областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Реестр формируется ежегодно в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Молодежная политика и социальная активность» в целях поддержки молодежных и детских общественных объединений, реализующих проекты и программы по работе с детьми и молодежью на территории Ростовской области.

Молодежные и детские объединения, включенные в реестр, имеют право воспользоваться мерой поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением и развитием своей деятельности.

Заявки организаций для включения в реестр принимаются комитетом в срок до 26 мая 2026 года на бумажном носителе и в электронном виде.

