Молодежь Ростовской области приглашают к участию в премии Молодежного цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо»

Премия ориентирована на соискателей в возрасте от 18 до 35 лет, которые могут продемонстрировать достижения в области цифровых технологий. Участвовать могут как индивидуальные кандидаты в номинации «Молодой ИТ-лидер», так и коллективы, представившие проекты в номинации «Команда цифрового будущего».

Участники могут номинировать:

уже существующую профессиональную, добровольческую, научную деятельность, связанную с ИТ-сферой;

свои проекты, например: хакатон, кейс-чемпионат и прочее;

разработанные продукты: приложения, чат-боты, программное обеспечение;

идеи по созданию новых инициатив или продуктов, а также запуску новых проектов.

Победители получат признание в отечественном ИТ-сообществе, ценные призы и возможность стать участниками проекта «IV Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи», проводимого на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Церемония вручения премии «Цифровизация во благо» пройдет 2 апреля в национальном центре «Россия» в Москве.

Заявки можно подать до 10 марта включительно через форму.

Добавим, организаторами премии являются Молодежный цифровой омбудсмен и Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации.

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