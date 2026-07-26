Модели спецтехники из частной коллекции представят на выставке в парке Таганрога

27 июля в Таганроге начнет работу новая выставка в Шахматном павильоне парка им. Горького. Она называется «История одной автоколонны».

Посетители смогут увидеть модели спецтехники в масштабе 1:43 из частной коллекции семьи Архипенко. Выставка продлится до 30 августа. Она будет открыта с 11.00 до 20.00. Вход свободный.

Ранее мы рассказали, что В Таганроге открылась выставка картин, вышитых нитью.

Фото ВК парка им. Горького