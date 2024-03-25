Митрополит Меркурий возглавил Божественную литургию в храме Таганрога

Мы уже сообщали о том, что 23 марта, в день памяти святого праведного старца Павла Таганрогского, в наш город с архипастырским визитом прибыл Глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

У Никольского храма, где покоятся мощи праведника, владыку с букетами белых роз встречали глава администрации города Андрей Фатеев, благочинный Таганрогского округа иерей Борис Гущин и настоятель Никольского храма иеромонах Маврикий (Звягинцев).

В этот субботний день Русская Православная Церковь праздновала 145-летие со дня блаженной кончины святого Павла Таганрогского. Павел Павлович Стожков не имел священного сана, был мирянином, но уже при земной своей жизни прославился своим благочестием и различными Божьими дарами, слава о которых еще больше распространилась после погребения его останков. Приехавший поклониться угоднику Божьему митрополит Меркурий возглавил Божественную литургию в Никольском храме, в котором, наряду с местными прихожанами, было множество паломников.

После Евхаристии на сугубой ектении были вознесены особые прошения о здравии пострадавших людей в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта, на заупокойной ектении было возглашено прошение «о рабех Божиих безвинно убиенных в террористическом акте в Красногорске».

После богослужения в своем архипастырском слове Его Высокопреосвященство поблагодарил сослужащее духовенство и многочисленных мирян за любовь к донскому подвижнику благочестия. В частности, он отметил:

Быть сегодня у святых мощей праведного старца Павла Таганрогского – это великое утешение, которое мы получаем здесь, прикасаясь к его честным останкам, но сердцем возносясь в мир горний, туда, где он предстоит у престола Божия и просит Господа, Вседержавного Владыку, за город Таганрог и его жителей, за Донской край и нашу страну. Безусловно, каждый, кто обращается в молитвах и приходит к мощам праведного старца — всегда чувствует непрестанную поддержку и укрепление.

Затем владыка митрополит посетил часовню над местом захоронения праведного Павла Таганрогского, келию старца, а также Духовно-просветительский центр храма святителя Николая Чудотворца, где недавно были завершены ремонтные работы. Он освятил и вновь установленный в часовне на Старом кладбище иконостас, и Духовно-просветительский центр Никольского храма.

Антон Сахновский

Фото Сергея Плишенко