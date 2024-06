Михаил Башаков в Таганроге рассказал историю песни «Элис»

В Таганроге вновь побывал с концертом российский музыкант, незаурядный поэт, автор-исполнитель и художник родом из Санкт-Петербурга – Михаил Башаков. Встреча проходила в уютной обстановке Студии керамики АдамА.

Мы уже рассказывали о Михаиле, когда он в прошлый раз выступал в нашем городе. Отличительной особенностью этой встречи стали многочисленные малыши, которых слушатели привели с собой. Под хиты автора дети беспрестанно перемещались по студии, что не помешало музыкантам увлечь зал практически с первой песни. Помогали Михаилу Башакову в выступлении, добавляя экспрессии и импровизируя с гитарой и различными ударными инструментами, Яков Давыдченко (Таганрог) и Борис Морозов (Ростов-на-Дону).

У Михаила во всём мире есть постоянные поклонники. В Таганроге их довольно много, а некоторые считают его своим учителем. Музыкант и правда открыт для общения и готов разъяснить на своей странице в ВКонтакте, как лучше играть ту или иную композицию. Да и вообще — отвечать на любые вопросы о своём творчестве.

Более широкой аудитории он знаком, как автор русскоязычных адаптаций «Элис» на песню группы Smokie («Living Next Door to Alice») и «Не парься, будь счастлив» («Don’t Worry, Be Happy») Бобби Макферрина. Среди музыкантов и многочисленных друзей, которых у него великое множество он известен как большой мастер слова, замечательный музыкант, талантливый мелодист и очень хороший человек.

В разные годы у Михаила Башакова вышли более десяти музыкальных альбомов и пара поэтических сборников, а живые концерты исполнителя оставляют сильное впечатление у всех, кому хоть раз довелось на них побывать.

На нынешнем концерте в Таганроге Михаил рассказал историю происхождения песни «Элис». В 1999 году он работал в «Радио Балтика» ведущим эфиров, редактором, а заодно — креатором: сочинял рекламные ролики и писал к ним музыку. Нужно было кормить свою семью, и за этот ролик — «прародитель» будущего хита он получил целых 25 долларов. На знакомый нам мотив тогда звучали такие слова:

«Ковровые покрытия, настенные панели…

В магазинах «Элис» есть всё, что вы хотели…»

Этот ролик поставили в ротацию и крутили на всех радиостанциях. Не знаю, существует ли сейчас данная корпорация. За давностью уже можно рассказывать, 25 лет прошло, — пояснил Михаил. — А друзья-музыканты в ту пору работали в «кабаках», и 25 долларов они часто получали за вечер. «Это ты написал? Смешно,» — говорили они. А я подозревал какой-то подвох и, уходя, спиной чувствовал их реплики вслед: «Продался!»

Вышло, что в создании известного нам хита «Элис» принял участие Евгений Феклистов (российский музыкант, вокалист, поэт, лидер группы «Конец фильма»).

Когда я спел ему эти куплеты про Элис, он не стал иронизировать, просто сказал: «Хорошая песня, жалко, что народная», — вспоминал Михаил Башаков.

И отметил, что у композиции, некогда возглавившей хит-парады страны «частушечное» строение.

Днем мы начали сочинять, а очнулись уже ночью, на другом конце города, крайне нетрезвые: всё это время складывали слова. Разошлись по домам. Я думал, всё забудется. А утром Евгений позвонил: «Слушай, надо это записать». Так всё и началось. С группой «Конец фильма» записали песню, получили премию «Золотой грамофон». Группа «Конец фильма» исполняет эту композицию, и я её пою. Мы так договорились, — отметил музыкант.

И в зале прозвучала пара куплетов. Но тут немного расстроилась гитара, и Михаил, пошутив, что его инструмент изрядно устал от «Элис», перешел к другой песне…

Марина Даренская, фото автора