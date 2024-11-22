МЧС объявило штормовое предупреждение о резком ухудшении погоды в Ростовской области

В выходные дни из-за вторжения арктического холодного воздуха в регионе ожидаются резкое понижение температуры воздуха и ряд неблагоприятных метеорологических явлений.

В пятницу, 23 ноября, на территории Ростовской области кратковременно установится тёплая погода, вечером — дождь.

«24 и 25 ноября из-за вторжения арктического холодного воздуха прогнозируется понижение температуры до нулевых и минусовых отметок. Возможны осадки в виде дождя, местами сильные, переходящие утром и днём в мокрый снег, по северу — в снег», — говорится в сообщении пресс-службы регионального чрезвычайного ведомства.

Также МЧС предупреждает о ледяном дожде, налипании мокрого снега на проводах и деревьях, гололедице на дорогах, метели в северных районах Ростовской области.

На устьевом участке реки Дон ожидается пониженный фон уровней воды.

Спасатели просят жителей региона быть крайне внимательными и осторожными в этот период: по возможности не планировать дальние поездки, не парковать машины, не ходить под рекламными щитами и деревьями.

В случае ЧП звоните по телефонам: 101 или 112.

Ранее об ухудшении погодных условий предупреждало Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото Марины Даренской