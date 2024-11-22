Арктический циклон принесет в Ростовскую область ледяной дождь и снег

Похолодание до минусовых отметок прогнозируется в Ростовской области к воскресенью.

Потепление в городах и районах Дона до +13°…+15° синоптики объясняют действием средиземноморского антициклона. Однако такая комфортная погода продержится недолго. Уже к воскресенью в регион придет арктический циклон, который принесет сильный, холодный ветер, ледяной дождь и снег.

О резком ухудшении погодных условий предупреждает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 23 ноября сохранится теплая погода с дневными температурами +16°…+18°, ночными — до +7°. Прогнозируется дождь, усиление ветра до 12-14 метров в секунду.

24 ноября ожидается похолодание до +3°…+4° днем, 0°…-2° вечером и ночью.

«Местами пройдут сильные осадки в виде ледяного дождя, снега, снега с дождем. Возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах, метель», — сообщает метеослужба.

Юго-восточный ветер усилится до 16-18 метров в секунду, порывы — до 22-24 метров в секунду. 25 ноября снег и дождь со снегом сохранятся. Также из-за усиления ветра есть вероятность понижения уровня воды в Дону и Таганрогском заливе.

Ранее мы рассказывали, что трассу М-4 «Дон» подготовили к работе в зимний период.

Фото Марины Даренской