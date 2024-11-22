Главная » Новости Ростовской области

Арктический циклон принесет в Ростовскую область ледяной дождь и снег

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Похолодание до минусовых отметок прогнозируется в Ростовской области к воскресенью.

Новости Ростовской области

Потепление в городах и районах Дона до +13°…+15° синоптики объясняют действием средиземноморского антициклона. Однако такая комфортная погода продержится недолго. Уже к воскресенью в регион придет арктический циклон, который принесет сильный, холодный ветер, ледяной дождь и снег.

О резком ухудшении погодных условий предупреждает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 23 ноября сохранится теплая погода с дневными температурами +16°…+18°, ночными — до +7°. Прогнозируется дождь, усиление ветра до 12-14 метров в секунду.

24 ноября ожидается похолодание до +3°…+4° днем, 0°…-2° вечером и ночью.

«Местами пройдут сильные осадки в виде ледяного дождя, снега, снега с дождем. Возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах, метель», — сообщает метеослужба.

Юго-восточный ветер усилится до 16-18 метров в секунду, порывы — до 22-24 метров в секунду. 25 ноября снег и дождь со снегом сохранятся. Также из-за усиления ветра есть вероятность понижения уровня воды в Дону и Таганрогском заливе.

Ранее мы рассказывали, что трассу М-4 «Дон» подготовили к работе в зимний период.

Фото Марины Даренской

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

непогода погода погода на Дону похолодание
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru